Pohřeb malé Olivie (†9) zavražděné při přestřelce gangů: Bílou rakev s motýlky vezl skleněný kočár

Koncem srpna britským městem Liverpool otřásla strašlivá událost. Teprve devítiletou Olivii Prattovou-Korbelovou zastřelil útočník přímo v jejím domově. Na ulici, kde žila, si zřejmě znepřátelené gangy vyřizovaly účty a odnesla to nebohá dívenka. Ve čtvrtek ráno proběhl pohřeb zavražděné holčičky. Rodiče požádali truchlící, aby se oblékli do Oliviiny oblíbené barvy. Malou bílou rakev vezl skleněný kočár.

Strašná událost se stala 27. srpna. Na ulici, v níž Olivia žila, pravděpodobně probíhala přestřelka gangů. Do domu rodiny se vběhl schovat cizí muž, za ním vešel i pětatřicetiletý útočník. Před ním chtěla matka holčičky Cheryl přibouchnout dveře, bohužel se jí to nepodařilo, kulka jí zasáhla zápěstí a krátce střelec trefil do hrudi i malou dívenku.

Ona i její matka byli přepraveni do nemocnice, Olivie však později na následky zranění zemřela. Rodina neměla ani s jedním z mužů nic společného, šlo o pouhou shodu náhod, že si jeden z mužů vybral právě jejich dům. Tragická událost zasáhla celé město.

Smuteční hosté v růžové

Ve čtvrtek 15. září proběhl v Liverpoolu pohřeb zavražděné dívenky. Podle deníku Daily Mail rodina požádala truchlící, aby na smuteční událost přišli v růžové, což byla Oliviina oblíbená barva.

V jedenáct hodin dopoledne proběhla bohoslužba v jednom z liverpoolských katolických kostelů. Holčička byla uložena do bílé rakve s motýlky a tu na místo posledního odpočinku vezl skleněný kočár tažený koňmi. Rodina také nechala vytvořit medvídka a jednorožce z květin.

Maminka Cheryl celou dobu držela růžového medvídka a pronesla o tragicky zesnulé dívence mnoho krásných slov. Už jako malá byla prý Olivia velice samostatná, vždy si chtěla sama vybírat oblečení, byla velmi upovídaná a milovala zpěv a tanec.

„Nikdy jí neřeknu sbohem, ale řeknu pouze dobrou noc, miluji tě,“ uzavřela plačící máma.