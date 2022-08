Muž se smrtelnou chorobou podstoupil eutanazii: Po jeho smrti ale zjistili, že nemocný vůbec nebyl!

Jednasedmdesátiletému Rodu McNeillovi lékaři v minulosti diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc a on se rozhodl, že nechce trpět. Podstoupil tedy na základě lékařské zprávy smrt pod dohledem zdravotníků. Jenže po jeho smrti přišla pro Rodovu rodinu další rána. Jejich milovaný vůbec nebyl nemocný, a přesto byl usmrcen.

Kanaďanovi Rodu McNeillovi byla v loňském roce diagnostikována chronická obstrukční plicní nemoc v konečném stadiu. Muž se rozhodl, že nechce v budoucnu trpět, a vybral si dobrovolný odchod ze světa pomocí eutanazie. Ta je v Kanadě legální od roku 2016.

„Každý z nás vstoupil do jeho pokoje a sedli jsme si okolo něj. Pak mu dali medikaci a bylo po všem,“ sdělila v rozhovoru dcera zesnulého Erin Smithová. „Měl pocit, že je tamním zaměstnancům spíš na obtíž a že je prostě jednodušší odejít z tohoto světa a nikoho neobtěžovat,“ doplnila dále zničená dcera.

Podobný případ není ojedinělý

Jenže jak se později ukázalo, rodinu po odchodu milovaného příbuzného čekal další šok. Pitevní zpráva totiž ukázala, že Rod smrtelným onemocněním vůbec netrpěl a že se lékaři s diagnózou zmýlili. I přesto však bylo povoleno eutanazii Rodovi provést. Nikdo ale podstatný úkon nekonzultoval s Rodovou praktickou lékařkou.

Nejedná se zřejmě o první pochybení. Americký deník The Washington Post zveřejnil zprávu o Alanu Nicholsovi (61). Ten sice trpěl depresemi a dalšími zdravotními problémy, ale žádné nebyly v takovém rozsahu, že by ho ohrožovaly na životě. Muž však o eutanazii požádal a jako důvod uvedl ztrátu sluchu. To ovšem jeho ošetřující sestra a rodina uvedli na pravou míru.

Podle odborníků jsou porušována lidská práva

„On nebral potřebné léky, nepoužíval kochleární implantát, který mu pomáhal lépe slyšet,“ uvedla rodina. „Popsal bych to asi tak, že bratr byl v podstatě usmrcen,“ řekl jeho bratr Gary Nichols.

Kanada legalizovala eutanazii v roce 2016. V minulosti o ni mohli zažádat jen nevyléčitelní pacienti, kteří dlouhodobě trpí, a není jim pomoci. To se ovšem změnilo a podmínky jsou v současnou chvíli mnohem benevolentnější. Na to upozorňují například experti OSN na lidská práva, kteří se domnívají, že kanadský zákon o eutanazii zřejmě porušuje Všeobecnou deklaraci lidských práv.

Victor podstoupil asistovanou sebevraždu, i když nebyl v poslední fázi nemoci. Proč chtěl smrt?

Eutanazií v Kanadě každoročně přibývá

Navíc podle dat, které zveřejnila agentura AP, v roce 2021 zemřelo v Kanadě eutanazií více než 10 000 lidí, což je zhruba třetinový nárůst oproti roku 2020.

Eutanazie, tedy akt, kdy usmrcení vykonává jiná osoba (lékař), je legální v sedmi zemích světa – Belgii, Kanadě, Kolumbii, Lucembursku, Nizozemsku, Novém Zélandu a Španělsku. Provádí se i v několika státech v Austrálii.

Lidé si často mylně zaměňují pojem eutanazie za asistovanou sebevraždu, je to chyba. U asistované sebevraždy sice figuruje další osoba, ale člověk se usmrtí sám. Například vypije předem namíchaný jed či pozře drogu, která mu je danou osobou přichystaná. Asistent je s pacientem po celou dobu a po jeho skonu zajistí tělo. Asistovaná sebevražda je legální v Belgii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku a Švýcarsku.