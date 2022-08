Slunnou neděli 7. srpna, 2011 si Ivo Pilmajer vybral pro projížďku na své motorce značky Yamaha Fazer 600. Vyrazil z obce Drahanovice na Olomoucku. Měl se vydat směrem do Brna, zda tam ale dojel, se neví. Tehdy mu bylo 42 let, dnes by mu bylo 53 let.

O dva dny později pak rodina ohlásila na policii, že je Ivo pohřešovaný a nevrátil se domů. Už se rodině neozval a jeho mobil zůstal vypnutý. Policisté po muži pátrali, nepodařilo se ale zjistit, kde by mohl být, nebo co by se mu mohlo stát. Jeho motorku o několik dní později našli zaparkovanou a zamčenou na sídlišti v Brně.

Po 11 letech se nově objevilo jeho záhadné zmizení v policejním kalendáři určeném pro věznice po celé republice. V tom se už několik pohřešovaných objevilo, nejvíc případů v něm ale zaujímají případy dosud nevyřešených vražd.

Ivo Pilmajer je asi 182 centimetrů vysoký, době svého zmizení měl hnědočerné vlnité vlasy na krátko a hnědé vlasy. Když odjížděl, tak měl oblečenou goretexovou kombinézu.