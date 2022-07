Čtvrtý den tradičního běhu s býky ve španělské Pamploně se odehrál bez vážnějších zranění. Býci v neděli nikoho na rohy nenabrali, místní nemocnice ošetřila jen čtyři Španěly ve věku od 24 do 43 let, kteří utrpěli menší zranění, například kopance. Uvedla to agentura AP.