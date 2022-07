Krátce po činu policie zadržela 22letého dánského občana, který dnes stane před soudcem. Je podezřelý z vraždy. Šéf kodaňské policie Sören Thomassen dříve v neděli uvedl, že motiv střelce není znám a nevyloučil teroristický čin. Na noční tiskové konferenci uvedl, že vyšetřování pokračuje, ale že policie nemá žádné náznaky, že by do útoku byl zapojen ještě někdo další.

Informaci o střelbě v nákupním středisku Fields, které se nachází nedaleko kodaňského letiště, policisté obdrželi krátce po 17:30 SELČ. Na místo vyrazilo mnoho těžce ozbrojených policistů, hasiči a záchranáři. Na záběrech ze sociálních sítí bylo vidět, jak lidé v panice utíkají z nákupního centra.

Je to velmi vážné

„Zatím s jistotou nevíme, kolik je zraněných nebo mrtvých, ale je to velmi vážné,„ řekla starostka Kodaně Sophie Andersenová. Nákupní centrum Fields patří k největším ve Skandinávii, uvedla agentura AP.

Hlavní kodaňská nemocnice Rigshospitalet přijala k ošetření „malou skupinu pacientů“, řekl její mluvčí agentuře Reuters. Povolala další personál, včetně chirurgů a sester, dodal.

Lidé v panice prchali

Nákupní středisko Fields je ve čtvrti Amager zhruba mezi centrem města a letištěm. Když zazněly první výstřely, tak podle svědků citovaných dánskými médii vyrazila před nákupní centrum více než stovka lidí. Policie je vyzvala, aby se od místa drželi dále.

Snímky z místa zachycují lidi, jak vybíhají z nákupního centra. Dánská televize TV2 zveřejnila fotografii muže na nosítkách. Svědci uvedli, že lidé plakali a schovávali se v okolních obchodech.

Laurits Hermansen dánské televizi DR řekl, že byl s rodinou v obchodě s oblečením v nákupním centru, když uslyšel „tři, čtyři rány. Opravdu hlasité rány. Znělo to, jako by se střílelo hned vedle obchodu.“

Na sociálních sítích se objevují první fotografie a videa muže, který má mít útok na svědomí. „Nejprve jsem si myslela, že je to zloděj, když jsem uslyšela střelbu, skočila jsem rychle za pult v obchodě,“ popsala dánské televizi Rikke Levandovská. „Střílel do lidí, ne do stropu ani do podlahy,“ dodala.

Rovněž na sociálních sítích začalo kolovat video, které mělo být pořízeno přímo během samotného útoku. Je nekvalitní, nicméně jasně ukazuje, jaká panika na místě panovala.

Život v Dánsku se zastavil

V nedaleké Royal Areně se měl dnes od 20:00 konat koncert bývalého člena kapely One Direction Harryho Stylese, který byl nakonec z bezpečnostních důvodů zrušen. „Můj tým a já se modlíme za každého, kdo byl na místě střelby v nákupním centru v Kodani. Jsem šokován. S láskou, H,“ napsal Styles na snapchatu.

Krátce po střelbě dánský královský palác oznámil, že byla zrušena recepce s korunním princem Frederikem spojená s cyklistickým závodem Tour de France, jehož první tři etapy se letos jely v Dánsku.

Rovněž jako terorismus vyšetřuje policie v norské metropoli Oslo čin, který se tam stal před týdnem u gay baru. Podezřelého ze střelby, který pravděpodobně jednal bez kompliců, policie zadržela nedaleko místa činu a obvinila ho z vraždy. Čin, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 20 bylo zraněno, policie vyšetřuje jako extrémní islamistický terorismus.

Soustrast pozůstalým vyjádřila už i dánská premiérka Mette Frederiksenová. „Naše krásné a obvykle tak bezpečné hlavní město se ve vteřině změnilo,“ řekla premiérka v první reakci po útoku. Vyzvala také všechny obyvatele Dánska, aby v této těžké chvíli stáli při sobě.

Šokováni činem střelce v Kodani byli i finská premiérka Sanna Marinová, předseda norské vlády Jonas Gahr Store či irský premiér Micheal Martin. Všichni tři rovněž vyjádřili hlubokou soustrast blízkým obětí.