Christinu znásilnilo 11 mužů, Sophia spadla ze skály: Krásné influencerky umíraly zvlášť krutými způsoby

Oblíbená instagramová modelka Julia Hennessyová zemřela v červenci loňského roku. Poblíž São Paula v Brazílii se se svým manželem Danielem zapletla do strašlivé nehody na motorce. Jako kdyby krásná dvaadvacetiletá Brazilka tušila, co se stane. Jen týden před tragédií napsala na svůj profil osudné prohlášení. „Život je příliš krátký, pojďme bláznit,“ uvedla. To ještě netušila, že dovádění na motorce ji jen pár dní poté bude stát život.

Julia si tragickou smrt na motorce předpověděla. | Instagram