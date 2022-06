„Kromě Ústí nad Labem by se podle informací kriminalistů mladá žena s dcerkou mohly nacházet i na jiných místech Ústeckého kraje, zejména v Krásné Lípě, Rumburku, Děčíně, nebo Varnsdorfu, údajně se různě přemísťují a využívají k tomu dopravu po železnici,“ informovali policisté.

Matka na sobě měla naposledy modré džíny, černé sportovní boty a krémovou bundu typu bomber. Dceru vezla v černém sportovním kočárku, avšak nyní podle informací policie kočárek nevyužívá.

Dítě mělo původně na sobě růžovou kombinézu a růžovou čepičku s motivem Mickey Mouse, nyní by mohlo mít růžové body a bílé punčochy. „V uších má mít holčička náušnice – bílé perličky. Její matka by na sobě nyní mohla mít šedé tričko, černé legíny a bíločerné pantofle. U sebe by měla mít také černou kabelku,“ doplnili policisté.