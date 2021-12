Už déle než dva týdny je na svobodě česká občanka Tereza H. (25), vězněná v Pákistánu kvůli pašování bezmála 9 kil heroinu. Domů ale stále nemůže, protože nemá cestovní doklady, a navíc její vysněný návrat ohrožuje odplata naštvaných celníků. Ti se rozhodli doložit u Nejvyššího soudu, že nic nezanedbali a žena byla propuštěna protiprávně. O to víc by se Tereze hodily služby právního zástupce. Ten se ale rozhodl, že dál už se v jejím případu angažovat nebude. Proč?

Českou občanku Terezu H. po letech soudních tahanic, strávených navíc částečně za katrem jednoho z nejdrsnějších pákistánských kriminálů, zprostili 1. listopadu obžaloby z pašování heroinu. Za mřížemi pak sice strávila ještě dalších 19 dnů, nicméně 20. listopadu se konečně mohla nadechnout čerstvého vzduchu.

Od té doby se ukrývá na neznámém místě, ve strachu, aby se jí nemstil gang pašeráků, který její pád zosnoval. Podle CNN Prima News je Tereza ubytována buď na české ambasádě, anebo v hotelu, který ji česká ambasáda zajistila. Prima rovněž uvedla s odvoláním na informace z diplomatických kruhů, že Tereza má zakázaný přístup k internetu a telefonovat smí jen se svým otcem.

Jistě doufá, že se co nejdříve dostane domů, jenže celníci jí odmítli vydat její věci, a hlavně cestovní doklady. Uražení výrokem soudu, který přísně zkritizoval jejich neprofesionalitu a osvobodil Terezu na základě vážného pochybení obžaloby, rozhodli se patrně házet Češce klacky pod nohy, jak nejvíc to půjde. A pustili se do toho od podlahy.

„Dnes celníci podali odvolání proti modelce Tereze u Nejvyššího soudu. Zpochybnili u něj rozhodnutí Vrchního soudu v Láhauru,“ uvedl v pondělí pro Blesk pákistánský zpravodaj Alí Aršád, který Terezin případ dlouhodobě sleduje. Jak rovněž uvedl, ochránci pákistánských hranic se rozhodli neponechat nic náhodě a případ svěřili jednomu ze svých nejzkušenějších právníků, Alimu Aftabovi.

V takové situaci by Tereza nejspíš potřebovala zastání z řad svých právních zástupců, ovšem s pomocí minimálně jednoho z nich, zkušeného Asghara Dogara, počítat nemůže. „Zpočátku jsem byl Tereze sympatický, ale teď mě zarmoutil přístup ambasády a Terezy,“ řekl podle zmíněného zdroje Dogar. Jak uvedl, stále nedostal zaplaceno a v takové situaci se prostě dál v případu odmítá angažovat.

Zato celníci nezahálejí. Jak Aršád sdělil Blesku, Aftab požádal soud, aby zabránil Tereze opustit území Pákistánu. Podobné opatření soudu by mohlo výrazně zkomplikovat její vysněný návrat domů. Je zřejmé, že Tereza vyhrála bitvu, ale na to, kdo vyhraje válku, si budeme muset ještě počkat.