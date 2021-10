Problémy se na nechvalně proslulou pašeračku Terezu Hlůškovou (25) sypou jako na běžícím páse. Tentokrát ji podle jejích obav ohrožují závažná onemocnění! Do cel vedle ní jí totiž úřady přiřadily ženy, které mají mít AIDS a tuberkulózu. Blonďatá kráska má kvůli tomu veliké obavy a do toho se pořád nevzpamatovala z nedávného fiaska u soudu.

Jak potrestaná kráska uvedla pro Blesk.cz z pákistánského vězení, má velký strach. Blonďatá kráska si postěžovala, že do cel vedle ní místní úřady poslaly ženy, které mají údajně AIDS a tuberkulózu.

Především druhá jmenovaná nemoc je pro Terezu velkým nebezpečím. Na rozdíl od AIDS se totiž přenáší vzduchem. Obavy z AIDS se proto zdají dost liché. Tereza by musela mít s infikovanou ženou pohlavní styk, nebo se nakazit její krví. Obojí je málo pravděpodobné.

To podle české pašeračky rozhodně není normální, a jak tvrdí, nechce být nemocná. Svůj hněv obrátila především na svého právníka Ashgara Dogara, který jí bezplatně poskytuje své služby. Prý jestli situaci nevyřeší, "zabije ho". Situace je pro ni o to složitější, že 4. října ji čeká další soudní slyšení. Blondýnka vkládá do soudu velké naděje, ale už mnohokrát se zklamala. Poslední slyšení skončilo fiaskem a projednávání o odvolání proti rozsudku se odložilo prozatím na neurčito.

„Terezino odvolání opět nebylo projednáno. Jednání nemohlo proběhnout, protože soudce Ali Baqir Najafi nebyl přítomen. Terezin právník Dogar a státní zástupce se dostavili. Jednání bylo odročeno na 4. října vzhledem k absenci soudce,“ sdělil ve čtvrtek Blesku zdroj obeznámený se situací mladé ženy v Pákistánu.

Tereza si v Pákistánu odpykává více než osmiletý trest odnětí svobody za to, že se na začátku roku 2018 pokusila ze země propašovat několik kilogramů heroinu v cestovním kufru. Tereza s verdiktem nesouhlasí a podala odvolání. Svůj trest si odpykává v nechvalně proslulé pákistánské věznici Kot Lakhpat v Láhauru.