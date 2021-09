Osobní vlak srazil odpoledne mezi Valašským Meziříčím a Stříteží nad Bečvou na Vsetínsku člověka. Podle prvotních informací utrpěl zranění. Provoz na jednokolejné železniční trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm je zastavený, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Nehoda se podle něj stala krátce před 14:00. "Došlo ke střetu osobního vlaku jedoucího z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm s osobou. Podle informací, které mám, by tam mělo být zranění. Následky se ale samozřejmě mohou měnit. Předpokládám, že provozovatel dráhy bude provádět šetření, my jsme na místo nevyráželi," uvedl Drápal.

Podle webových stránek Českých drah (ČD) je provoz na trati zastaven. "Náhradní autobusovou dopravu se nepodařilo zajistit. Cestující mohou použít běžné linkové autobusové spoje. V linkových autobusech budou uznávány jízdní doklady ČD," uvedl dopravce. Čas obnovení provozu bude dopravce aktualizovat na základě postupu vyšetřování nehody.

Neštěstí se stalo na úzkorozchodné trati v sobotu kolem poledne. „Při jízdě vyhlídkového vláčku došlo k vykolejení vagónu, který se měl převrátit a zranit dvě nezletilé osoby,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Dva vagóny skončily v kolejišti, zbylé zůstaly stát na trati. Jedno zraněné dítě převezl vrtulník letecké záchranky do Fakultní nemocnice v Plzni, druhé dopravila sanitka do špitálu v Chebu.

Záchranáři vyráželi původně do akce s tím, že při nehodě se zranilo více lidí. „Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu a aktivovali i leteckou záchrannou službu, ale posádka, která na místo dorazila jako první, rozsah nehody upřesnila,“ uvedl mluvčí záchranky Radek Hes. Nehodu šetří policie.