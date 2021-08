Policejní hlídka prováděla ve čtvrtek odpoledne běžný dohled nad bezpečností a plynulostí provozu. V jednom vozidle si povšimli osob, které jsou v Nové Pace „známé firmy“, rozhodli se proto vůz zastavit a zkontrolovat je.

Dva mladíci ve voze však výzvu k zastavení neuposlechli a začali ujíždět. „Policisté ihned začali vozidlo pronásledovat, a to za použití výstražného zvukového a světelného znamení včetně nápisu ,STOP POLICIE'. Řidič ale na výzvy k zastavení nereagoval a i nadále ujížděl a překračoval rychlostní limity,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.

Škoda Felicie ujížděla opravdu vysokou rychlostí, řidič v jedné ze zatáček řízení nezvládl, dostal smyk a havaroval. Policisté si nebyli jisti, kdo z dvojice v daný moment řídil, a proto zadrželi mladíka, který na místě zůstal. Po druhém tam zůstaly jenom boty. Daleko však neutekl.

„Tento 18letý muž však neunikl pozornosti policisty praporčíka Petra Koťátka z obvodního oddělení Jičín, který ho po 45 minutách, díky místní znalosti Nové Paky, v době svého volna, pouze v ponožkách a ušpiněném oblečení spatřil,“ uvedla mluvčí s tím, že tento mladík se později hlídce přiznal, že auto řídil on, a to i přes to, že má zákaz řízení až do října roku 2022.