Prvními na ráně byli hasiči. Ti nebyli informování o množství radiace, která na ně působí. Během několika týdnů jejich těla vypověděla službu. Polovina z nich zemřela na akutní selhání organismu vlivem záření, uvedl deník Daily Star.

„Viděl jsem kolegy, kteří tu noc pracovali. Jejich kůže měla jasně červenou barvu. Když jsem dokončil službu já, moje kůže byla hnědá. Jako bych byl po celém těle popálený,“ uvedl Oleksij Breus, pracovník reaktoru pro BBC Ukrainian.

Lidem podle Lydie Zablotské z kalifornské univerzity začne kolabovat oběhový systém, takže začnou mít problém s objemem krve v těle. Celé tělo se v podstatě zhroutí.

Nehoda postihla miliony obyvatel na Ukrajině a Bělorusku. A to i těch, co žili daleko od místa neštěstí. V prvních pěti letech po katastrofě se na Ukrajině zvýšily případy rakoviny u dětí o devadesát procent. Pozůstalí se také dlouho obávali, že radiační expozice mohla ovlivnit jejich spermie a vajíčka, což by mohlo jejich dětem způsobit další genetická onemocnění.

Nová studie z Národního výzkumného centra pro radiační medicínu v Kyjevě na Ukrajině však nenalezla žádné důkazy o tom, že by k poškození u dětí došlo...