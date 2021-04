„Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil za zavinění tragické srážky u Špindlerova Mlýna řidiči Fordu Mustang Vojtěchu Chaurovi trest tři roky vězení. Chaurovo odvolání zamítl. Trest je pravomocný,“ informovala ČTK.

Dvaatřicetiletý Chaura se odvolal proti tříletému trestu vězení a náhradě škody, které mu loni v prosinci uložil Okresní soud v Trutnově. Pozůstalým a dalším poškozeným má Chaura zaplatit přes 1,3 milionu korun. Trutnovský soud mu také na deset let zakázal řídit auta. Odsouzen byl za usmrcení z nedbalosti a za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozil mu trest od dvou do osmi let vězení.

„Upřímně se omlouvám pozůstalé rodině. Je to tragédie, která se nedá odčinit,“ řekl Chaura při odchodu ze soudní síně.

Chaurův obhájce v úterý navrhoval, aby viník dostal podmíněný trest. Tento svůj požadavek oddůvodňoval tím, že Chaura má v péči tříletého syna.

Podle odvolacího soudu není tříleté vězení nepřiměřeně přísným trestem. Předseda senátu při líčení konstatoval, že Chaura byl v minulosti osmkrát potrestán za přestupky při řízení aut. Například se na přechodu pro chodce srazil s jiným autem, jako účastník nehody ji neoznámil, v obci překročil povolenou rychlost o 40 kilometrů v hodině či na dálnici o 34 kilometrů. Úřady mu několikrát vyslovily zákaz řízení.