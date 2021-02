Děti školou povinné jsou kvůli kvůli pandemii koronaviru na distanční výuce. Ovšem někteří rodiče nemohou zůstat se svými ratolestmi doma, a tak děti zůstávají dlouhé hodiny doma samotné. I doma na ně ale číhá mnoho nebezpečí! Policisté proto vydali doporučení, jak by se děti doma měly chovat, aby například nezpůsobily požár nebo si jinak neublížily.

Pandemie nového typu koronaviru uzamknula doma mnoho lidí po celém světě. Lidé, jimž to jejich práci dovolila, začali pracovat z domova. Ovšem jiní musí nadále docházet pravidelně do svého zaměstnání a jsou nuceni doma nechávat své děti samotné.

Mladí studenti tak zůstávají dlouhé hodiny doma sami a musí se o sebe postarat. Probudit se včas na výuku, udělat si snídani a svačinu a taky si ohřát oběd. Policisté však varují, že v případě, kdy zůstávají děti samotné doma, měly by být poučeny o tom, jak se chovat. I doma na ně totiž číhá mnoho nástrah.

„Měly by znát i možnosti, jak trávit svůj volný čas bezpečně a také jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí, ať už je to požár, či porucha na vodovodním řádu, nebo se například zraní o nůž či o jiný předmět apod., s čímž souvisí i znalost důležitých telefonních čísel na složky Integrovaného záchranného systému a rady, kdy tyto složky volat a jak při hovoru postupovat,“ uvedla v prohlášení policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová s tím, že by rodiče měli své děti pravidelně kontrolovat.

Strážci zákona v prohlášení připomněli případ, který se stal v Železném Brodě. V rodinném domě tam vypukl požár. Doma byla pouze čtrnáctiletá dívka, která byla na distanční výuce. „Šla si v době oběda připravovat jídlo. Poté zřejmě odběhla na online výuku a přitom došlo pravděpodobně dle prvotních informací k požáru na kamnech a zároveň k rozšíření ohně v celém patře domu,“ popsali incident policisté s tím, že se školačka zachovala správně.

Přivolala pomoc a utekla ven. Nadýchala se však kouře a byla převezena do nemocnice. „Odhadnutá škoda na rodinném domě je cca 2 miliony korun,“ dodali strážci zákona a zároveň doplňují, že by rodiče měly naučit své děti návykům, jako je kontrola, zdali jsou vypnutá kamna, vypnutá voda, zhasnuté světlo či zamčené dveře.

Nutné je také dětem stále opakovat, aby si nehrály se zápalkami, nevykláněly se z okna, nelezly po výškách, neotvíraly cizím lidem či si nic neomotávaly kolem krku. Mluvčí nadále dodává, že pokud člověk zpozoruje požár, měl by se držet základními pravidly. „Zpozoruješ-li požár: Nejprve se pokus uhasit požár sám, ale nepřeceňuj své vlastní síly. Pokud požár nelze zvládnout, volej tísňovou linku 150 nebo 112. Co nejrychleji opusť hořící objekt. Pokud se v hořícím objektu nachází další osoby, varuj je a pomoc jim opustit objekt,“ uzavřela mluvčí.

VIDEO: Požár domu v Moravském Berouně.