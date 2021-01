Šokující drama se stalo minulý rok koncem července. Muž, který měl na starosti sedmitýdenní děťátko se opil a poté zavolal matce miminka a vyhrožoval, že jestli se ihned nevrátí domů, dcerku zabije. Na místo dorazili policisté i s vyjednavačkou, její úsilí však bohužel nepadlo na úrodnou půdu. Opilec po ní házel nadobí a poléval ji z okna vínem.

„Takže vám to říkám naposledy. Buďto půjde matka nahoru, zakouříme si tady v okně a všechno bude v pořádku, nebo to smradlavý uječený dítě podřežu a hodím ho dolů. Máte na to zkur… posledních pět minut,“ blábolil šílenec. Po třech hodinách vyjednávání ukončila zásahová jednotka, která do bytu vtrhla. Miminko bylo zcela v pořádku a muž skončil ve vazbě. Tam si zřejmě ještě nějakou dobu pobude.

Soud s ním měl totiž proběhnout ve čtvrtek, ale podle informací Deníku bylo jednání odročeno, protože obžaloba byla muži doručena o den později. „Probíhají neformální jednání o dohodě o vině a trestu, takže tento čas využijeme k tomuto,“ vysvětlil obhájce. Obžalovaný měl také zdravotní problémy, jak uvedla vězeňská lékařka, byly mu vysazeny léky, což zhrošilo jeho zdravotní stav. Nyní už léky dostal, ovšem nějaký čas bude trvat než zaberou.

U soudu se měl muž chovat velmi podivně a odmítal mluvit. Neřekl ani své jméno a pouze se ošíval, do síně ho doprovázelo o jednoho člena ostrahy více než je běžné. Další jednání by mělo proběhnout začátkem března, muži hrozí až 12 let ve vězení.

Se zákonem neměl problémy poprvé v roce 2019 měl v Hnátnici napadnout muže a minulý rok v březnu zase ohrožoval nožem strážníky ve Svitavách. Kromě trestných činů braní rukojmí a násilí proti úřední osobě je muž také obviněn z vydírání, vyhrožování nebo ublížení na zdraví.