Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Ukrajiny Vitaliji Ševcovovi, který žije s rodiči v Českých Budějovicích. Chlapec si ve středu v noci sbalil své věci a odešel z domova. Policie o tom dnes informovala na svém webu.

„Chlapec je samotářské povahy, ve městě ani v kraji se moc nevyzná. Rodina zjistila, že si vzal i své jízdní horské kolo bíložluté barvy,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.

Pohřešovaný by měl být oblečen do červené větrovky, tmavých sportovních kalhot, na hlavě nosí černou kšiltovku. Chlapec by se mohl také ozvat některým kamarádům ze skautského oddílu, do něhož v Českých Budějovicích chodí.