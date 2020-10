K případu, který neuvěřitelně zasáhl nejen věřící, se vyjádřil i místní arcibiskup. Na celou kauzu se přišlo úplnou náhodou, kolemjdoucí procházel kolem římskokatolického Kostela svatých Petra a Pavla ve městě Pearl River a všiml si, že se uvnitř svítí. Přišlo mu to podezřelé, a tak nakoukl dovnitř. To, co uviděl, rozhodně nečekal ani v tom nejdivnějším snu.

Kněz Travis Clark (37) a dvě ženy se tam oddávali divokým hrátkám přímo na oltáři. Představený kostela měl údajně ženám zaplatit, aby s ním natočily erotický film přímo za zdmi kostela. Právník žen tvrdí, že to pro ně byla pouhá práce a že obvinění žen je naprosto směšné. „Chápu, že jsou lidé naštvaní, ale to nijak nečiní to, jak ženy jednaly, nezákonným, nebo trestným,“ uvedl právník.

K celé situaci se vyjádřil také místní arcibiskup Gregory Aymond. „Sdílím s vámi to, že se cítíte zrazeni. To, jak znesvětil oltář, bylo démonické,“ popsal. „Když byly jasné detaily ohledně celého případu, přikázal jsem oltář odnést z kostela a spálit. Zítra vysvětím nový oltář,“ dodal na závěr. Snad spálení znesvěceného oltáře alespoň částečně uklidní rozzuřené věřící.

Podobný případ se odehrál před lety i mnohem blíž, na Slovensku. V roce 2017 místní církev se zděšením zjistila, že se ve dvou prešovských kostelích natáčelo tvrdé porno. Představitelé náboženské obce ale neměli koho potrestat, nikdo totiž nebyl chycen při činu. Proto se museli spokojit s podáním žaloby na neznámého pachatele.