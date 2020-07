Nehoda se stala na trati mezi Šumperkem a Přerovem v úseku Zábřeh - Bludov v 11:30. „Při nehodě řidič osobního vozidla utrpěl zranění, se kterým byl nakonec sanitkou převezen do nemocnice. Podle prvotních informací nedošlo ke zranění cestujících. Aktuálně zjišťujeme veškeré okolnosti, za nichž k této události došlo," uvedla šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Provoz na trati je přerušen, omezení by měla podle informací Českých drah trvat předběžně do 15:00. „V úseku Zábřeh na Moravě - Šumperk je zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava," uvedly dráhy.

Za všechno mohlo slunce?

Podobná nehoda se stala v úterý u Bochoře na Přerovsku, kde do rychlíku jedoucího z Brna do Šumperku narazila dodávka. Nehoda se obešla bez zranění. Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové řidiče dodávky údajně oslnilo slunce a na přejezdu se světelnou signalizací najel do prvního vagonu za lokomotivou.

Na vozidle vznikla škoda 200.000 korun, stejná byla i na vlakové soupravě a dalších 300.000 korun bylo podle přerovské policejní mluvčí Miluše Zajícové vyčísleno na výluce, zpoždění a dalších opatřeních souvisejících s nehodou.

Alkohol byl u řidiče i strojvůdce vyloučen, řekla mluvčí. Provoz na trati je přerušen. V Olomouckém kraji je to za poslední dva dny druhá nehoda na trati.