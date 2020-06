Česko už dlouho bičují velké deště, které způsobují obrovské problémy a záplavy. Bohužel si také vyžádaly oběti na lidských životech. Hned první vodní pohroma, která zasáhla obce Šumvald a Břevenec na Olomoucku a její okolí, s sebou odnesla i život Hany (†48). „My jsme byli uvnitř, aniž bychom tušili, že ta voda se tak rychle zvedla a obkroužila celý barák a bohužel, jedno okno nevydrželo ten tlak. Provalilo se a manželka zrovna byla tam v té chodbě,“ popsal tragický okamžik policista pro CNN Prima News s tím, že na poslední chvíli stačil zachránit svého synovce. „Jak mi kláda vyrazila vstupní dveře, tak se to vlastně na nás hrnulo ze všech stran, měli jsme vodu v podstatě po prsa a úplně vespod jsem ho vytáhl tou rukou nějak, že on proplaval a dostali jsme se na schodiště do patra,“ uvedl. Hana zemřela při povodních na Olomoucku: Vdovci Petrovi a dcerám vzala voda i domov

Tragédie zasáhla celou její rodinu. Maminka Hany, která bydlela hned naproti dceři, je zoufalá. „Dřu, abych přehlušila bolest,“ popsala Deníku. „Dokud makám, nemám čas na to myslet,“ dodala zdrcená důchodkyně.

S bolestí v srdci musí bojovat i Hanin manžel, policista Petr. Člověk, který celý život pomáhal lidem, se ocitl v situaci, kdy potřebuje sám pomoc. „Bleskové záplavy krutě zasáhly do života policisty Petra V. a jeho dvou dětí. Přišli o to nejdražší, co měli, Petr o manželku a děti o mámu,“ napsali policisté pod video, které zveřejnili, aby pomohli rodině. Voda, která se prohnala jejich domem navíc vzala vše, co jí stálo v cestě.

Video Petr s dětmi přišli při povodních o manželku a mámu. - Policie ČR

Petrovi kolegové, policisté, se rozhodli, že zkusí tragédií postižené rodině alespoň trochu zmírnit. „Po této tragické události se mezi kolegy zvedla vlna solidarity. Pomoci se snaží také finančně a pro Petra a jeho děti zorganizovali sbírku,“ píšou dál strážci zákona.