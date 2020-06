Stačila chvíle a životy dvou rodin se nenávratně změnily. U obce Černožice na Královéhradecku došlo k tragické nehodě, při níž vyhasly tři životy. Mladý řidič Petr N., který miloval rychlou jízdu, svým BMW ve velké rychlosti přejel do protisměru, kde se střetl s vozem, v němž cestovala tříčlenná rodina. Svědci nehody uvedli, že se oba dva řidiči snažili střetnutí vyhnout, ovšem marně.

Holčičku čeká operace obličeje

Vozidla se srazila ničivou silou. Petr N., který kvůli svému nebezpečnému manévru nehodu způsobil, vyletěl údajně z vozidla. Na místě zemřel i šofér druhého vozu profesionální řidič Radek. Jeho partnerku Janu se snažili záchranáři marně oživovat. Přežila pouze dcerka Radka a Jany, která byla v kritickém stavu převezena do nemocnice.

Video Petr se řítil obcí 130 km/h, pak zabil rodiče malé holčičky (4) -

Holčička utrpěla sice jen lehký otřes mozku, má ale zlomenou kost v hrudníku, která jí tlačí na plíce a způsobuje dýchací potíže. "Zdravotní stav naší malé bojovnice se lepší. Budou ji operovat zítra ráno v 8 hod. A to tak, že jí budou implantovat dráty do spodní čelisti, protože měla chudinka rozbitý celý obličej," napsal v neděli rodinný přítel na sociálních sítích.

Další "oběť" nehody?

Na rodinu navíc doma čekala jejich fenka Sendy. „Je to pětiletá fenečka, která zůstala po rodině, která zahynula tragicky u Černožic. Byl to mazlíček a teď je najednou v útulku. Rodina pozůstalých nemá sílu se o ni starat. Je to strašná tragédie, která postihla i toho nešťastného pejska,“ napsala na sociální síť facebook Anet Ž., která pro fenku hledá nový domov.

Holčičce (4) zabil mladík v BMW oba rodiče: První slova zdrcené rodiny

„Bohužel máme už doma čtyřnohých kamarádů několik a nevím, jak by se Sendy tvářila na naše malé psí slečny,“ vysvětluje, proč se sama nemůže fenky ujmout. Příspěvek se rázem začal šířit a sdílelo ho víc jak dva tisíce lidí. O Sendy velmi rychle už projevila zájem řada lidí. „Sendy je zatím zamluvená, děkuji všem za sdílení, bylo vás kolem dvou tisíc,“ děkuje všem Anet.