Video Pátrání po miminku na Mělnicku - Blesk.cz - Václav Burian

„Byly jsme kamarádky, pomáhala jsem jí. Naposledy jsem je viděla v březnu, pak se beze slova sbalila a odjela. Nikdo o ní a o malém nevěděl, až je pak tehdy asi po dvou dnech našla policie s tím, že si ona nepřeje, aby kdokoliv věděl, kde je,“ řekla mladá žena Blesk.cz. Podle ní byla matka Tadeáška problémová už předtím, než se jí narodilo miminko.

Drogy a alkohol v těhotenství

„Ona neměla mít malého, neumí se o něj postarat. Malý je s ní opravdu chudák. Brala drogy a hodně pila, už když jsem ji poznala. Snažila jsem se ji z toho dostat. Drogy a alkohol užívala i v těhotenství. Říkala mi, že nikdy neměla cit k dětem, o adopci nebo něčem podobném ale neuvažovala,“ vysvětlila žena. Rodina i přátelé doufali, že se po porodu změní. Nestalo se tak. Šokující svědectví o matce zmizelého Tadeáška (4 měs.): Známá rodiny promluvila!

„Všichni jsme si mysleli, že se to změní jako u většiny, až se malý narodí, ale nic se nezměnilo. Její tatínek jí hodně pomáhal, dělal pro ni první poslední, ale ona mu to měla za zlé. Všude říkala, že ji doma týrá a bůhvíco, ale pravda byla jiná,“ tvrdila mladá žena, která matku Tadeáška moc dobře zná. Podle ní chtěl otec pro svou dceru jen to nejlepší a nelíbil se mu její nezřízený styl života.

Otec chtěl mladé matce pomoci...