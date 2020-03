Martin Kučera byl ve špatný čas na špatném místě a byl jedním z řidičů, kteří se zrovna nacházeli na kritickém úseku mostu v italském Janově, když se část jeho konstrukce zřítila. Český šofér jako zázrakem přežil, s následky havárie se ale vypořádává dodnes.

I když za volantem kamionu i nadále pracuje, do Itálie si od osudné nehody zatím netroufl. Řidič poskytl České televizi otevřený rozhovor, ve kterém popsal strach z mostů i podmínky, v jakých musí kamioňáci kvůli koronaviru pracovat.

Do babyboxu odložili malou Violku: Do mrazivého rána jí oblékli bílé dupačky a nasadili roušku

Video Přesný moment pádu mostu v Itálii. Zachytily ho průmyslové kamery - Italská policie

Podle Martina Kučery se opatření evropských států začala negativně projevovat až v tomto týdnu, kdy toho najezdil o více než polovinu méně než v týdnu předcházejícím. „Je to složité. Minulý týden jsem vozil autodíly do Anglie, teď je to různorodější zboží. Co se sežene, to se veze,“ popsal řidič.

Že by se na cestách nakazil koronavirem a dovezl ho do České republiky, se Martin nebojí. Třeba v Německu totiž prý s lidmi prakticky nepřijde do kontaktu, všude jsou prý ale rozmístěné zásobníky s desinfekcí.

Martin nyní jezdí výhradně do západní Evropy, do jednoho z koronavirem nejhůře zasažených míst, severní Itálie, se tak nedostane. Jihoevropské zemi se ale nevyhýbá ze strachu z nákazy. Stojí za tím zážitek ze srpna 2018, kdy právě na severu Itálie v Janově málem zemřel po zřícení mostu.

Video Zřícení mostu u italského Janova: Grafika ukazuje, jak se to stalo - Reuters, Bohuslav Štěpánek

Řádění koronaviru: Podívejte se, jak se vyvíjel počet nakažených a mrtvých a jaká je situace teď

Šofér 45metrový pád naštěstí přežil, z utrpěných zranění se rychle dostal a pak mohl znovu usednout za volant kamionu. Martin se nebál ani cesty do Itálie. „Když mě tam pošlou, tak tam pojedu, nebudu mít na výběr,“ uvedl řidič v listopadu 2018.

Jak ale nyní v rozhovoru pro Českou televizi přiznal, v Itálii od oné nehody ještě nebyl. „Nenašel jsem odvahu,“ konstatoval s úsměvem. Na osudný den podle svých slov často nevzpomíná, když se ale na dálnici blíží k mostu, přepadne ho nepříjemný pocit. „Nejhorší je, když je na mostě kolona. Snažím se nad tím nepřemýšlet, věnovat se řízení a co nejrychleji se dostat pryč," uzavřel Martin Kučera.

Výrazné zlepšení u nakaženého taxikáře! „Zázračný“ lék zabírá, odpojili ho od mimotělního oběhu