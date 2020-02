Recidivista se roky skrýval před policií: Vyhmátli ho ve vlaku z Prahy do Mnichova!

Na muže ze Slovenska byl vydán zatykač, celých šest let ale před policií unikal. Osudovou se mu stala namátková kontrola ve vlaku z Prahy.

Šest let hledaného muže zadržela v úterý německá policie při namátkové kontrole ve vlaku z Prahy do Mnichova. Na šestatřicetiletého Slováka byl vydán zatykač kvůli několika krádežím, informoval o tom server listu Mittelbayerische Zeitung.

Policisté při kontrole ve vlaku zjistili, že na jednoho z cestujících vydal soud v saském městě Žitavě (Zittau) již v březnu 2014 zatykač. Podezřelý je slovenský občan ze čtyř krádeží, kterých se podle policie dopustil v letech 2012 až 2013. Zadržený muž skončil ve vazbě ve věznici v Řezně (Regensburg).