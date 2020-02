"Vrchní, prchni" s tramvají. V Bratislavě prý řádí falešná třináctiletá řidička

Bratislavský dopravní podnik řeší vážný, byť krajně úsměvný problém. Jako ve slavném filmu Vrchní, prchni! číšníkům totiž jeho profesionálním strojvedoucím tramvají fušuje do řemesla někdo cizí. Na Slovensku totiž řádí falešná řidička. A navíc je nezletilá!

Dívka prý vystupuje velmi profesionálně, má originální uniformu dopravního podniku a řidičům tvrdí, že je přišla vystřídat. Zarážející přitom je, že podle serveru Topky.sk má být falešné strojvedoucí pouze 13-14 let.

Upozornění na nebezpečné jednání mladé slečny údajně visí na nástěnce Dopravního podniku Bratislava, kde vedení varuje své zaměstnance. Podle některých informací už ale došlo k nejhoršímu. Školačka údajně provezla cestující linky tramvaje X6 celou trasou a nikdo si ničeho nevšiml.

Samotný dopravní podnik z hlavního města Slovenska prý o řádění dívky ví, ale striktně popírá, že by došlo k onomu incidentu. „BDP, a. s. neeviduje, že by daná osoba vozidlo řídila. Za panelem tramvaje byla viděna ve chvíli, kdy vozidlo nebylo v pohybu, ale na konečné zastávce. Tímto jednáním porušil předpisy zatím neznámý zaměstnanec podniku, který jí to umožnil,“ sdělila Topkám mluvčí DPB Adriana Volfová.

Média i úřady údajně znají totožnost mladé šoférky a snaží se spojit s jejími rodiči či zákonnými zástupci, protože si svým chováním pořádně zavařila.

„DPB, a. s. vítá a je rád za každého fanouška veřejné dopravy, ale nemůžeme připustit, aby byla přeprava a bezpečnost v MHD jakkoli ohrožená,“ dodala mluvčí.

Server Bratislavské Noviny se mezitím stihl kontaktovat na osobu, která údajnou falešnou řidičku dobře zná. Ta je prý velikou fanynkou veřejné dopravy a mnozí z řidičů tramvají ji už znají. „Nejde jen o tramvaje, ale i mezi řidiči autobusů má už pár kamarádů, se kterými se vozí,“ uvedla osoba s tím, že dívka vystupuje, jako by řidičkou skutečně byla. Za panel ji prý pustilo víc řidičů, ale většinou právě na konečné stanici. Jednoho dne měl prý ovšem někdo z šoférů mladou slečnu zpozorovat za panelem při jízdě a nahlásil to tedy vedení, ale jedná se pouze o spekulace, jak server uvádí.