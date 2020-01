„Zasahujeme v obci Osnice u požáru řadového rodinného domu. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Hasiči rozebírají střešní konstrukci a dohašují skrytá ohniska,“ oznámili v pondělí večer středočeští hasiči na svém twitterovém účtu.

V plamenech se tentokrát ocitla řadovka v Heřmánkově ulici. Hasiči se pustili do boje s nezkrotným živlem. „Jedenáct jednotek zasahovalo u požáru řadového rodinného domu. Výše škody je předmětem šetření, nicméně předběžně ji vyšetřovatel odhadl na 4–5 milionů korun. Požár se rozšířil i na druhý dům,“ sdělila Blesku mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Krátce po půl deváté sdělila obec na svých oficiálních stránkách, že požár je již pod kontrolou.

Na stránkách obce se ovšem pod příspěvkem s fotografiemi z požáru strhla poměrně vášnivá debata. Lidé poukázali na to, že před týdnem došlo k podobnému neštěstí v obci rovněž. „Další požár? To asi nebude náhoda... ví se příčina toho prvního požáru, co byl minulý týden, nebo kdy to bylo...? Co se to tu děje, nejdřív zloději a teď požáry?“ ptá se jedna z komentátorek.

Narážela na to, že minulé pondělí hasiče řádně potrápil požár jiného rodinného domu. Zasažena byla polovina budovy včetně garáže s tlakovými lahvemi. Museli vyhlásit 3. stupeň poplachu a škoda nakonec dosahovala 5,5 milionu korun. Ke všemu navíc došlo v obci, která donedávna trpěla nájezdy pobertů, tzv. rychlovykradačů. Ti spáchali v okresech Praha-západ a Praha-východ desítky vloupání do rodinných domů.

„Není žádná souvislost s krádežemi,“ uklidňoval na facebooku znepokojené obyvatele správce oficiálních stránek obce. Pravděpodobnou příčinu požáru pak sdělila Blesku mluvčí hasičů Fliegerová. „Příčinou požáru je neodborná manipulace se žhavým popelem,“ uvedla předběžný závěr vyšetřovatele.