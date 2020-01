Vše začalo před Vánoci na sklonku prosince. Žena (35) tehdy bezdůvodně v odpoledních hodinách na náměstí v Dobříši začala nadávat dvojici dívek, které seděly na lavičce, a plivat po nich. Jednu z nich měla dokonce udeřit do obličeje.

„O dva dny později opět vulgárně urážela dvě mladistvé osoby, a dokonce po nich házela dlažební kostky,“ uvedla mluvčí Monika Schindlová. Se štěstím se jim ale podařilo vždy včas uhnout. Školák (11) na Děčínsku vytvořil smrtící past! Rodině zabarikádoval únikovou cestu

Žena si pár dní „odpočinula“ a pak opět začala terorizovat občany Dobříše. Tentokrát sedmého ledna navečer značně opilá chodila po panelovém domě a kopala do dveří. „Do jednoho z bytů se dožadovala i vstoupit. Poté, co jí to jeho majitel nedovolil, rozdupala dřevěné saně, které měl za dveřmi,“ řekla mluvčí. Podle ní žena způsobila škodu 27 tisíc korun!

Házela barovou židlí!

Z panelového domu se výtržnice přesunula do jednoho z barů. Také tam se rozhodla vynadat několika lidem a plivat všude kolem sebe. „Následně vzala do ruky barovou židli a úmyslně ji hodila po jednom muži. Po vyvedení z baru začala ještě kopat do zaparkovaného auta. Svého agresivního jednání však nechtěla zanechat, nadále pokračovala, a to v jedné dobříšské restauraci,“ popsala mluvčí s tím, že v restauraci odkopla berle jednomu z hostů, uhodila ho do břicha a strhla na zem.

Stala se dealerkou

Během prosince a ledna se žena (35) snažila opakovaně prodat nezletilým v Dobříši alkohol a marihuanu. „Sváděla tím osoby mladší 15 let ke zneužívání návykových látek,“ uvedla mluvčí. Děti se ale zachovaly správně a návykové látky od ženy odmítly. Vše pak nahlásily strážníkům. Pokus o vraždu na Vinohradech! Cizinci (16) pobodali mladíka, útočili i na Chodově

„Po posledním incidentu, ke kterému došlo dne 17. ledna, ji převezla záchranná služba do psychiatrické nemocnice. Dotyčná přišla do prodejny potravin a začala hrubě urážet pracovnici obchodu, plivla jí do obličeje a silou udeřila do skleněné výlohy prodejního pultu,“ napsala mluvčí. Žena opět plivala okolo sebe a ostatní slovně osočovala.