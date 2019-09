Neznámí lupiči ve čtvrtek před úsvitem vnikli do proslulého klasicistního zámku Vaux-le-Vicomte nedaleko Paříže. Přepadli jeho majitele a následně si odnesli kořist ve výši asi dvou milionů eur (51,8 milionu korun)!

Podle policejních zdrojů vpadli ve čtvrtek nad ránem do proslulého zámku nedaleko Paříže drsní lupiči. Svázali vlastníky zámku a odnesli si věci za bezmála 52 milionů. Státní zastupitelství uvedlo, že zločin vyšetřuje kriminální policie, která na místo přijela dnes ráno. O šokující loupeži s odkazem na sdělení státního zastupitelství města Melun o tom informovala agentura AFP.

Zámek, který je považován za vrcholné dílo klasicistní architektury 17. století a který údajně sloužil jako model pro výstavbu zámku ve Versailles, je největší francouzskou soukromě vlastněnou památkou. Každoročně jej navštíví na 250.000 návštěvníků.

Nachází se asi 50 kilometrů jihovýchodně od Paříže a svého času vzbudil závist i u tehdejšího krále Ludvíka XIV. Ten nechal jeho majitele Nicolase Fouqueta uvěznit poté, co Fouquet na zámku uspořádal zvlášť opulentní slavnost na počest královského dvora. Ludvík následně zámek zabavil a nechal z něj přesunout ty nejkrásnější předměty do paláce Louvre a do nově vznikajícího zámku ve Versailles. Majitelé zámku naštěstí neutrpěli žádná zranění.