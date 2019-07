Známý podnikatel David se chlubil luxusem a úspěchy: Podvodník! Obvinila ho policie

Policie Gedeona (30) podle informací slovenských médií zadržela během uplynulého týdne. Byl obviněn z podvodu a také z neoprávněného podnikání. Soudkyně ho poslala do vazby, luxus si tak bude muset na nějaký čas odpustit. Proti rozhodnutí soudu podal podnikatel stížnost, o té ale dosud rozhodnuto nebylo.

Podvodnice zneužila Karla Gotta (80): Z důvěřivce vytáhla tisíce

Podnikatel si díky financím, které pravděpodobně pocházely z podvodů, užíval života na vysoké noze. Na sociálních sítích se chlubil fotografiemi svých drahých vozů, většinou značky Mercedes, na kterých si vyloženě zakládal. Nosil drahé oblečení, létal na luxusní dovolené do Švýcarska, Monaka i Dubaje.

Nedávno dokonce investoval do záchrany fotbalového klubu v Bardějově. Do tenisu v Prešově vložil jednorázový sponzorský dar ve výši 80 tisíc eur, tedy v přepočtu asi 20 milionů korun. Na Davidově opulentní svatbě vystoupila zpěvačka Dara Rolins.

Princezna Hajá se přestala skrývat. „Rozvod století“ s dubajským vládcem začal

Gedeon se podle serverů Startitup.sk a Topky.sk soustavně věnoval finanční činnosti. Mladík měl za cíl získávání movitých klientů, které vždy nalákal ke vkladu do jeho společnosti NLF Invest. Někteří investovali i desetitisíce eur za příslib šedesáti procentního zisku. Vše ale mělo háček. Fungovalo to totiž jako takzvaná „pyramida“. Podle některých zdrojů měli lidé z Gedeonovy společnosti vyplácet investorům měsíční zisky díky vkladům nových klientů.

Obchodníci i kšeftaři: Češi rozjeli online nákupy na sítích, ČOI i „berňák“ jsou v pozoru

To obecně vždy společnost dovede do záhuby. Navíc neměli licenci Národní banky Slovenska. „NBS neeviduje uvedenou společnost ani jako poskytovatele finančních a investičních služeb na základě jednotného evropského povolení,“ nechala se slyšet banka, která zároveň všechny občany varuje před potencionální spoluprací s firmou NLF Invest i NLF PLUS LIMITED.