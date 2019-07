Britka žaluje pražskou kliniku: Po liposukci jsem málem umřela, tvrdí

Whitworthová přijela na plastiku do Česka, protože je to výhodnější, než v její domovině. Ve Velké Británii nejsou podobné »all inclusive zájezdy« za plastikami nic neobvyklého a Česko se díky nízkým cenám a kvalitě péče stává hotovým rájem zdravotní turistiky. Mikayla zaplatila za letenky, ubytování, liposukci a abdominoplastiku břicha celkem 92 tisíc korun. V Británii by jí to přitom podle britského listu Daily Mail vyšlo zhruba třikrát dráž. Nad výdělkem však žena nakonec zaplakala... Pravda o plastikách Rytmusovy Jasminy? Podívejte se, jak vypadala před pár lety!

Mikayla po zákroku dle svých slov dostala bolesti a horečku, udělala se jí vyrážka a břicho jí začalo otékat. Lékaři jí však údajně řekli, aby pila čaj a poslali ji zpátky do Anglie. Tam jí ovšem zjistili sepsi a nekrotizující fasciitidu, která jí požírala tkáň. Žena po příletu strávila šest týdnů v nemocnici. „Ignorovali moje problémy, řekli mi jen, ať si vypiju čaj a dám si sušenky,“ tvrdí žena, která musela podstoupit (už v Británii) čtyři další operace. Při jedné z nich jí lékaři vyndali z břicha 30 centimetrů široký a šest centimetrů tlustý kus infikované tkáně.

„Zničilo mi to manželství. Nemohla jsem si kvůli tomu hrát se synem,“ říká Mikayla, která dodnes trpí psychickými problémy a má noční můry. Žena se také obává, že už nikdy nebude moci mít děti.

Majitel pražské kliniky řekl Daily Mailu, že komplikace po kosmetických operacích jsou normální. Podle něj je ale pravděpodobnější, že Britka nerespektovala pooperační pokyny. "Dělám 800 až 900 operací každý rok. U některých pacientů se samozřejmě objeví komplikace - je to normální. Pokud po operaci nedělají vše správně, pak je to velmi velký problém," uvedl Roman Kufa s tím, že v případě komplikací mají pacienti v jeho klinice bezplatnou péči.