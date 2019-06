Nafukovací hrad letěl 15 metrů vzduchem: Čtyři děti (3 až 7) skončily v kómatu

K naprosto děsivé události došlo v Rusku. Rodiče slabších povah by snad raději další řádky ani neměli číst. Čtyři děti skončily v kómatu poté, co je během větrné smrště odnesl nafukovací hrad.

K děsivému incidentu došlo u nákupního centra ve městě Ulan-Ude na Sibiři. Dětem bylo mezi 3 a 7 roky. Všechny upadly do hlubokého bezvědomí. Jedno z nich je podle údajů britského Mirroru dokonce klinicky mrtvé. Podle informací z místa činu skončily dvě děti přímo pod hradem.

Video Nafukovací hrad letěl 15 metrů vzduchem: Čtyři děti skončily v kómatu

Atrakce vzlétla do 3metrové výšky

Hrad je prostě zavalil. Děti to odneslo 15 metrů daleko a hrad je vyzvedl až do výšky tří metrů. „Bylo to děsivé vidět děti, jak dopadly na silnici. Rodiče za nimi běželi v panice,“ vypověděl svědek. Skákací hrad ve Stodůlkách vážně zranil ženu (39): Spadl kvůli silnému větru, trestný čin se podle policie nestal

„Divím se, že je auta nesrazila,“ dodal. Oběti jsou tři dívky a jeden chlapec. Všichni skončili v kómatu. Dvě děti utrpěly zlomeniny končetin a fraktury lebky.

Rodiče potřebovali psychickou pomoc