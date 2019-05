Umývači oken bojovali o život ve výšce 257 metrů: Vítr s nimi mával jako s hračkami!

Hodinu se ve vichru houpali nad mrakodrapem, když se jim zasekla plošina. „Jeřáb se nejspíš zasekl kvůli silnému větru, kterým se aktivovala bezpečnostní brzda,“ cituje deník Daily Mail zástupce šéfa hasičů Michaela Walkera.

Video Umývači oken bojovali o život ve výšce 257 metrů kvůli větru - Oklahoma City Fire Department 720p 360p REKLAMA