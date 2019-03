Zdeformovaný Michael Jackson leze dětem do postele ve tři ráno! Postrach s tváří mrtvého krále popu

Španělské děti straší nový bubák. Poté, co svět vyděsila příšera Momo, jejíž vzhled využívají tyrani ke kyberšikaně, je tu El Ayuwoki. Jde o zdeformovanou verzi mrtvého krále popu Michaela Jacksona (†50), která chodí strašit děti do jejich pokojů ve tři hodiny ráno.

Nové strašidelné meme, který se šíří španělskými sociálními sítěmi, je založen na videu animatronického Michaela Jacksona z roku 2009. Původně jeho tvůrce chtěl vytvořit rozpohybovanou postavu Elvise Presleyho (†42), ale z neznámého důvodu skončil výtvor jako král popu obviňovaný z pedofilie.

Strašidlo z videoklipu

Jméno El Ayuwoki je fonetická zkomolenina textu „Annie, are you okay?“ z Jacksonova slavného songu a videoklipu Smooth Criminal. Toto stvoření má navštěvovat děti ve tři ráno. Do jejich ložnice leze nejčastěji oknem za zvuku „Hý Hý,“ který vydával i slavný zpěvák. Co se děje pak, je lepší si nedomýšlet.

„I když si spousta lidí myslí, že jde o nějaký druh démona nebo ducha z internetu, nejde v této věci o nic nadpřirozeného. Děti a teenageři se na to dívají nebo to sdílí, protože si myslí, že je to trendy, ale ve skutečnosti to může způsobit problémy se spaním, paniku nebo úzkost,“ uvedla policie podle Mirroru.

Obvinění z pedofilie

Není přitom určitě náhodou, že se strašidelné meme objevilo zrovna ve chvíli, kdy byl vysílán dokument Leaving Neverland, který pojednává o tom, jak měl Michael Jackson znásilňovat několik malých chlapců. Dokument způsobil velký poprask po celém světě a fanoušci zpěváka jsou z něj zhnuseni.