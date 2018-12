Pašeráci rekordmani u soudu: Kvůli zásilce 1,3 tuny kokainu

Před zvláštním soudem v Paříži začal proces s Britem Robertem Dawesem (46), považovaným za jednoho z nejvýznamnějších pašeráků drog v Evropě. Čelí podezření, že si objednal zásilku 1,3 tuny kokainu, která do francouzské metropole dorazila v září 2013 na palubě letadla Air France z Venezuely.

Na lavici obžalovaných jsou ještě další dva Britové a tři Italové, kteří podle vyšetřovatelů byli členy zločinecké organizace pravidelně zásobující odbytové sítě v Evropě velkým množstvím narkotik. Francouzská protidrogová agentura OCRTIS 11. září 2013 na základě informací o této organizaci uskutečnila na pařížském letišti Charlese de Gaullea v Roissy zátah, při které zabavila 1332 kilogramů čistého kokainu.

Droga v odhadované hodnotě 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč) byla ukryta ve 30 zavazadlech, které nepatřily žádnému z pasažérů letu Air France z Caracasu do Paříže. Agentura OCRTIS vzápětí spustila operaci infiltrace do zločinecké organizace, která vyvrcholila 20. září zatčením pěti podezřelých. Jeden z nich, Marco Panetta, byl zatčen na francouzsko-německých hranicích za volantem kamionu s třemi stovkami balíčků kokainu.

Další dva, Nathan Weat a Kane Price, pak během nákupů na pařížské třídě Champ-Élysées. Dopadeni byli i Vincenzo Aprea a Carmine Russo, kteří podle vyšetřovatelů měli jako členové jednoho z klanů neapolské mafie Camorra na starosti logistiku. Předpokládaný šéf Robert Dawes byl zadržen 12. listopadu 2015 ve své luxusní vile na jihu Španělska v rámci operace, kterou koordinoval Interpol.

O rok dříve španělská policie odposlechla jeho hovor, ve kterém si činil nárok na zásilku zabavenou v Roissy. Po zatčení byl Dawes neprodleně vyhoštěn do Francie. Obžalovaným podle AFP hrozí až 30 let za mřížemi a pokuta 7,5 milionu eur (194 milionů Kč). Proces má trvat do 21. prosince.