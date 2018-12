Andrejka (16) z Mimoně zmizela před dvěma týdny: Rodiče to nahlásili až po třech dnech

To, že se nezdržuje doma, ohlásil policistům její otec až o tři dny později. „A to proto, že takto svévolně opouští jejich společný domov opakovaně. Obvykle vyhledává společnost svých vrstevníků a dosud se vracela k otci vždy během dvou až tří dnů, ovšem tentokrát její zmizení trvá déle," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Pohřešovaná Andrea Čížková je vysoká 150 až 160 centimetrů, středně silné postavy. Má modré oči a středně dlouhé plavé vlasy. „Měla by nosit silné dioptrické brýle, ale zda je opravdu nosí, to nevíme," dodala mluvčí. Pokud by ji někdo viděl či věděl, kde by se mohla nacházet, má zavolat na tísňovou telefonní linku 158.