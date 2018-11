Bingo! Soud dovolání zamítl. Manipulátora Rosákovy soutěže může zachránit už jen zázrak, nebo Ústavní soud

V 90. letech zmanipuloval Pavel Fantyš televizní hru Bingo, kterou uváděl moderátor Jan Rosák. U soudu tvrdil, že zprvu nevěděl, oč jde, a chtěl si jen dokázat, že takovou věc zvládne. Později si prý uvědomil, co způsobil, ale bylo už prý pozdě. Soudkyně mu udělila trest 3,5 roku vězení, proti němuž se Fantyš odvolal. Soud mu však nevyhověl. Proto si podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

V 90. letech Fantyš podle rozsudku zmanipuloval losování v doplňkové hře Binga Nová šance. Systém hry spočíval v tom, že počítač měl vylosovat deset náhodných čísel tiketů, jejichž majitelé se v dalším týdnu zúčastnili televizní soutěže. Fantyš změnil systém tak, aby počítač losoval čísla tiketů, které předtím sám zakoupil.

Roku 1995 uprchl a v nepřítomnosti byl odsouzen k pětiletému vězení. Loni se jej podařilo dopadnout ve Spojených státech. Po vydání do Česka požádal o nové projednání obžaloby. Před soudem tvrdil, že původně nevěděl, do čeho jde. Prý chtěl jenom dokázat, že má schopnosti na to, aby dokázal systém změnit.

Zmanipuloval Rosákovo Bingo a "vydělal" skoro 30 milionů: Půjde do vězení na 3,5 roku

„Je velkou škodou, že tyto své schopnosti obžalovaný použil za hranou zákona, a nevyužil je ke svému prospěchu, v rámci své podnikatelské činnosti,“ řekla tehdy soudkyně Lenka Cihlářová, která jej odsoudila k 3,5 letům vězení nepodmíněně. Proti tomuto rozsudku se Fantyš odvolal, ale neuspěl. Ani Nejvyšší soud jeho žádosti nevyhověl.

Obžalobě čelilo v minulosti dalších šest lidí, mimo jiné i Roman Hejda, jenž podle Fantyše podvod vymyslel. Podle původního rozsudku způsobila skupina škodu 27 milionů korun. Pražský Městský soud ale v únoru uvedl, že skutečná škoda byla zřejmě o dva miliony vyšší.