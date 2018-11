Muž vjel v Číně do lidí na chodníku: Zabil 7 osob

Podle agentury Nová Čína auto vjelo do lidí čekajících ráno na autobusové zastávce. Policie zatím nesdělila, zda se jednalo o úmyslný čin nebo nehodu.

Minulý týden řidič ve městě Chu-lu-tao v severovýchodní Číně vjel do davu před základní školou a usmrtil pět dětí. Podle pozdějšího vyjádření policie byl jeho čin úmyslný, muž prý chtěl spáchat sebevraždu kvůli sporům s manželkou.

Nejlidnatější země světa zažila v poslední době takových úmyslných útoků na lidi s pomocí auta více. Minulý měsíc vjel nožem vyzbrojený muž do skupiny chodců ve městě Ning-po, přičemž zabil dva lidi a 16 jich zranil. V září zemřelo 11 lidí a 44 jich bylo hospitalizováno po útoku muže, který najel do davu v provincii Chu-nan. Po nárazu do lidí z automobilu ještě vyskočil a na oběti zaútočil bodnou zbraní.