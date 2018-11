Pornoherečka Daisy Lee o popálené matce: Bojím se ji navštívit, je mimo

Tragédie se odehrála v Příbrami začátkem listopadu. V bytě bývalé místostarostky Příbrami Aleny Ženíškové došlo k výbuchu a následnému požáru. Političku musel do nemocnice transportovat vrtulník. Skončila s popáleninami na 50% těla. V bytě byly i její dvě děti. Jedno utrpělo popáleniny na 20% těla a druhé bylo zraněno v obličeji.

Co přesně tragédii zapříčinilo, zatím není jasné, ale dle neoficiálních informací měl explodovat okrasný krb. Ženíšková stále leží s vážnými popáleninami ve fakultní nemocnici na pražských Vinohradech.

Pornoherečka Daisy Lee prolomila mlčení: Promluvila o mamince zraněné při výbuchu v bytě

O stavu političky promluvila dcera Daisy Lee, vlastním jménem Karolína Urbanová. „Je úplně mimo, pořád spí. Je ve stabilním stavu, ale bude to ještě hodně těžké,“ řekla pro televizi Nova. Slavná pornoherečka se s mámou neviděla dlouhé dva roky. Vztah mezi matkou a dcerou se vyhrotil poté, co se na veřejnosti objevilo video z castingu do pornofilmu. „Já jsem myslela, že to nikdo neuvidí nikdy. Někdo to naházel mojí mámě fotky vyfocený do schránky. Všude to poházeli po městě. Vyfocený jako fotky z toho internetu. Všude to bylo jako letáky,“ řekla Daisy pro TV Nova. „Vůbec jsme se nebavily. Moje máma mě úplně odsoudila,“ dodala.

Dcera popálené příbramské političky se ukájela na veřejnosti! Smutek Daisy Lee obratně skrývala

Rodinné vztahy byly dokonce tak napjaté, že Daisy v rozhovoru pro TV Nova v roce 2017 řekla, že nemá rodinu. Ovšem jak se zdá, tragédie rodinu zase stmelila. Daisy se chystá svou mámu navštívit a doufá, že spolu navážou kontakt. Ovšem také má strach, jaká bude reakce její mámy, až ji uvidí. „Bude to strašný. Já si neumím představit po dvou letech, že ji takhle uvidím. Jestli mi třeba neřekne, ať jdu pryč,“ bojí se Daisy. „Až v takových situacích si člověk uvědomí třeba to, jak moc pro mě moje máma znamená,“ napsala pornoherečka na svůj Instagram víc jak týden po tragédii.