Pornoherečka Daisy Lee prolomila mlčení: Promluvila o mamince zraněné při výbuchu v bytě

S popáleninami na 50 % těla skončila ve vinohradské nemocnici v Praze bývalá místostarostka města Příbram Alena Ženíšková. Spolu s ní byly zraněny i její dvě nejmladší děti - jedno utrpělo popáleniny na 20 % těla, druhé bylo zraněno v obličeji. Ženíškovou do nemocnice dokonce musel transportovat vrtulník, tak vážný byl její stav.

Máma pornoherečky Daisy Lee skončila po výbuchu v nemocnici: Má spálenou půlku těla!

Co přesně se v příbramském bytě odehrálo, není jasné - podle svědků došlo k výbuchu a následně k požáru, který zasahující hasiči dostali po půl hodině pod kontrolu. Dle neoficiálních informací vybuchl okrasný krb, jak přesně k tomu ale došlo, se zatím neví.

O stavu příbramské političky promluvila na Instagramu i její dcera Daisy Lee, která uvedla, že je její maminka stále v nemocnici. Detailní informace už ale nesdělila.

Mladá pornoherečka o víkendu vystoupila na erotickém veletrhu v Bratislavě. Prohlásila, že sedět doma nikomu nepomůže a ona potřebuje něco dělat, aby nad zraněními své matky stále nepřemýšlela.

Ženíšková přitom se svou dcerou Karolínou Urbanovou, jak se dívka ve skutečnosti jmenuje, nemá úplně nejlepší vztah, a to právě částečně i kvůli povolání mladší z nich. Nastalá situace ale všechno změnila. "Až v takových situacích si člověk uvědomí třeba to, jak moc pro mě moje máma znamená. S mámou je to dost špatné. Ani k ní nemůžeme,“ napsala krátce po nehodě.