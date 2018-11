Alberta (†25) přejelo letadlo. Byl na cestě z Madridu domů

Na moskevském letišti srazilo letadlo mířící do Athén muže. Zpočátku se nevědělo, jak se na rozletové dráze objevil. Později však vyšla najevo jeho totožnost a zjistilo se, že se jedná o pětadvacetiletého Alberta Yepremyana z Arménie, jehož vyhostili ze Španělska zpět do jeho vlasti. Pravděpodobně chtěl utéct před deportací.

Na moskevském letišti Šeremeťjevo nahlásilo letadlo, které právě startovalo svůj let do Athén, srážku se zvířetem na ranveji. Jelikož přístroje nehlásily žádnou škodu na letadle, dispečeři rozhodli, že se bude pokračovat v letu. Pro jistotu však nechali prohledat dráhu a nález všechny šokoval. Jednalo se o tělo muže.

Mrtvý byl identifikován jako Albert Yepremyan z Arménie, který žil předtím v Barceloně, odkud byl ovšem deportován a měl se navrátit do své vlasti. V Moskvě měl přestoupit na druhé letadlo.

Posádka letu mířícího z Madridu přivolala po přistání v Moskvě policii, jelikož Albert na palubě páchal výtržnosti a údajně napadl jednoho člena posádky. „Jakmile muž vystoupil z letadla v Moskvě, slehla se po něm zem. Nepřekročil hranice do Ruska,“ uvedl nejmenovaný zdroj z letiště.



Podle dalších zpráv nasedl Arménec na autobus, který převážel pasažéry k letu do Jerevanu, ale poté utekl. Boeingu 737, jenž letěl do Athén, byl na letišti v Řecku znemožněn další let, jelikož se na jeho kolech objevil biologický materiál. Rovněž bylo zjištěno poškození trupu letadla.