Způsob vlády knížete Václava byl trnem v oku mnohých - zejména ale jeho bratra Boleslava. Ten si představoval pro český stát představoval větší nezávislost, kdežto mírumilovný Václav se klidně poddal východofranckému vládci Jindřichu I. Ptáčníkovi. Boleslav se svými pobočníky proto vypracovali plán na zabití knížete.

Na oslavy svátku svatých Kosmy a Damiána pozve Boleslav Václava na svůj hrad. Ani na středověkém dvoře není ovšem nouze o špehy, a tak se zpráva o plánovaném spiknutí donese až k Václavovi a on přijede do Staré Boleslavi obklopen početnou družinou.

Krutá smrt mistra Jana Husa: Speciálně upravená hranice prodloužila agonii upálení

Boleslav tedy plány musí přehodnotit. Místo toho, aby bratra zabil na slavnostech, ho pozve na hostinu. Václav ale není včerejší, a tak přežije bujaré pitky i nadcházející noc. Jenže chybu nakonec přece jen udělá.

Ráno se podle svého zvyku vypraví na pobožnost, což bohužel očekává i Boleslav s pobočníky Tirou, Tužou a Čestou. Před kostelem svatého Kosmy a Damiána se Boleslav vynoří před Václavem s pobočníky i velmožem Hněvsou, který spiknutí plánoval s nimi.

"Václav se naň ohlédl a řekl: 'Bratře, včeras nám dobře posloužil.' K uchu Boleslava se naklonil ďábel a zkazil jeho srdce, že mu odpověděl: 'Nyní ti chci lépe posloužit.' Po těch slovech udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátil k němu a řekl: "Co ti to popadlo, bratře?" A po těch slovech jej uchopil a srazil na zem. Tu přispěchal jakýsi Tuža a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na ruce pustil bratra a běžel do chrámu. Tu dva ďábli řečení Tira a Česta ubili jej v bráně chrámové. Hněvsa pak přiskočil a probodl mu bok mečem. Václav ihned vypustil svou duši se slovy: 'V ruce tvé, Pane, poroučím ducha svého.'"

Tak vraždu popisuje První staroslověnská legenda. Podle latinsky psané legendy Crescente fide Christiana Václav po první ráně Boleslavovi vytrhl meč z ruky, rozmáchl se a zahodil ho, protože bratrovi nechtěl ublížit. Scénka ovšem vypadala jinak pro Boleslavovy druhy - ti vylezli z úkrytu a v domnění, že Václav chce Boleslava napadnout, knížete ubili.

Poprava největšího českého vraha: Usekali mu prsty, otrhali kleštěmi maso a pak ho rozmlátili v kole

Později pak Boleslav a jeho stoupenci vybili Václavovu družinu, která ve městě ještě setrvávala, další pronásledovali a zabíjeli je i jejich děti odpornými způsoby. Až když byl v Boleslavi klid, dovolila si kněžna Drahomíra - Václavova matka, vylézt ze svého domu. Nalezla Václavovo tělo a s pomocí kněze ho odnesla do kostela. Pak prchla ze země.

Václavovy ostatky už tři roky po jeho smrti - patrně v rámci pokání - nechal Boleslav přenést na Pražský hrad a došlo ke spontánnímu svatořečení. Během 10. století nadále vzrůstala obliba zavražděného knížete až proběhla oficiální kanonizace.

Staletí změn mocenských poměrů, přesunů svatých kostí a oprav hrobu způsobily, že z Václavových ostatků toho zbylo jen velmi málo - kompletní lebka a pak úlomky kostí dolních končetin, pár částí žeber, obratel a úlomky pánve.

Vzhledem k tomu už z kosterních pozůstatků není možné určit, jak přesně Václav zemřel. Lebka nese známky starších zranění - výrůstek na pravém spánku naznačuje úder tupým předmětem, jizva v kosti nad pravým obočím ukazuje na další úraz. Oba nálezy jsou vyhojené. Na zbytcích kostí nejsou žádná zranění, která by napovídala řádění vrahů. V případě Václava tak nezbývá než věřit dobovým legendám.

Více o sv. Václavovi čtěte ZDE