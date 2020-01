Nový koronavirus si vybírá další oběti a pronikl už i do Evropy. Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová přiznala, že zatím nikdo neví, jak nebezpečný je a jak snadno se z člověka na člověka přenáší. Ředitel portálu Hlídač státu Michal Bláha popsal, o kolik by elektronické dálniční známky podle předražené zakázky vyšly ročně dráž než papírové. A místopředseda ODS Miloš Vystrčil vzpomínal na zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (†72). Takový byl týden v Epicentru.

Podle ředitele portálu Hlídač státu Michaly Bláhy byla zakázka na elektronické dálniční známky za 401 milionů korun až desetkrát předražená. „Vyšlo nám, že elektronická dálniční známka je dražší ročně o 75 milionů korun, než papírová dálniční známka, což je fascinující,“ prohlásil.

Přitom papírovou dálniční známku je nutné vytisknout, jako ceninu zaevidovat, rozvést do celé ČR. A pak ji prodat. „A tahleta operace je levnější, než když tutéž věc uděláte elektronicky, virtuálně v počítači,“ zdůraznil.

Kubera kouřil i ve vládním speciálu

Vášnivý kuřák Jaroslav Kubera (†72), zesnulý předseda Senátu ČR, prý dokonce kouřil i ve vládním airbusu, na tamní toaletě.

„Víte, jak vyfukoval ten kouř? Nevíte? On si dal šluka, potom spláchl a jak se to otevřelo, tak do toho foukl v tý době, protože jinak by se tam rozsvítila ta světýlka, čidla,“ vyprávěl ve středu v Epicentru místopředseda ODS Miloš Vystrčil.

Deprese středního managementu

Podle psycholožky Radany Roveny Štěpánkové nejvíce depresemi trpí ne nejvyšší management, ale střední, protože na něj jdou tlaky jak seshora, tak zespoda. „To jsou nejvíce depresivní lidi, protože mají nejmenší vliv a mají plnit samá očekávání,“ vysvětlila odbornice. Právě to vyvolá pocit bezmoci, což vede ke vzniku deprese, depresivity.

„I když třeba člověk chodí a říká ,já vím, já mám být rád, že mám tu dobrou práci, jako jsou na tom lidi hůř, vlastně mi nic nechybí‘, ale takovýto pocit nesmysluplnosti, bezmoci je součástí právě toho, že se něco potlačí, člověk není sám sebou,“ doplnila.

Přenos koronaviru zatím s otazníky

„Předpokládáme přenos z člověka na člověka, přičemž ještě tady nemáme identifikované, jak lehce ten přenos probíhá,“ řekla hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Zatím se ví, že se nákaza novým koronavirem šíří ve velmi blízkém mezilidském vztahu, jako v rodinách nebo mezi zdravotnickým personálem a pacienty.

„Předpokládáme, že princip bude stejný, jako u kapénkových infekcí a právě prevencí u kapénkových infekcí je, tak jak my v chřipkových sezónách říkáme, vyhýbat se velkému shromáždění lidí,“ dodala.

