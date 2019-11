„Samozřejmě že se bojím žaloby jak čert kříže, ale doufám, že se nic takového nestane,“ uvedl Břínek v Epicentru o reakcích na své koláže. „Lidi tady mají docela smysl pro humor a většina politiků, o kterých to dělám, ví, že by to bylo kontraproduktivní. Takže asi dělají, že jim to nevadí a to jim dá více bodů, než kdyby mě naháněli po soudech,“ dodal.

Video Politici podle TMBK: „Jeden zmizí a nahradí ho dva další. Žaloby se bojím jak čert kříže.“ - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Jak by se ale popasoval s tím, kdyby přišel o svůj, jak on říká, oblíbený politický čtyřlístek? „Jistá ztráta by to byla. Ale většinou to chodí tak, že když někdo zmizí, nahradí ho dva další,“ uvedl. Inspirace by se podle Břínka dala najít snadno i v zahraničí: „V Americe mají Trumpa, tam mají veselo každý den. On bohužel ty koláže vypouští sám.“

Tomáš Břínek alias TMBK má hlavní útočiště se svými kolážemi v časopisu Reflex.