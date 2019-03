Daně na poslední chvíli: Na co nesmíte zapomenout a kdy vám hrozí pokuta?

Nezadržitelně se to blíží. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2018 je do 1. dubna 2019 a to je už příští týden v pondělí. Nesplnění daňových povinností je sankciováno, proto je potřeba doručit daňové přiznání na finanční úřad včas a současně uhradit případný nedoplatek na dani z příjmu fyzických osob.Termín se o tři měsíce prodlužuje, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, o této skutečnosti ale musí poplatník včas informovat finanční úřad. Podívejte se, na co byste neměli zapomenout.