Zbavujete se bytu či chaty? 5 výjimek, kdy nemusíte platit daň a ušetříte

Povinnost platit daň odpadá v případě, že jste nemovitost vlastnili alespoň 5 let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) či manžel. Osvobození však neplatí, pokud prodávaná nemovitost, která je nebo 5 let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

Kdy nemusíte platit daň z prodeje nemovitosti? | Profimedia