„Dostal se ke mně letos v zimě z fary od Varnsdorfu, kde byl čtyři roky zavřený v kleci se svou maminkou. Maminku se bohužel zachránit nepodařilo,“ popsala jeho smutný osud dočaskářka Adéla Šroubková z Libčic nad Vlatavou, která teď o Jacka pečuje.

Jake je mladý pes, plný energie. Nic neumí, rychle se ale učí | Jana Ulrichová

Výchovou nedotčený

Jake je podle ní milý pes, který je ale dosud nedotčený výchovou. „Potřebuje nastavit striktní pravidla, je třeba ho všechno naučit. Jinak je velmi přátelský, a to k dětem, snáší se i s jinými psy, je nekonfliktní, i když občas má tendenci si určovat pravidla, ale není to nic, co by člověk nezvládl,“ řekla.

Dočaskářka Adéla Šroubková učí Jakea základní povely a také čistotě | Jana Ulrichová

Je hyperaktivní

Jake je vhodný do jakékoli rodiny, kde se mu ale budou náležitě věnovat. Je totiž hyperaktivní, takže potřebuje pořádně zaměstnat a doma usměrňovat, aby neskákal úplně všude. Hodí se i do rodiny s odrostlejšími dětmi, s nimiž rád pracuje. „S mou dvanáctiletou dcerou vychází perfektně,“ řekla Adéla. Dodala, že zahrádku by uvítal, není to ale podmínkou.

Nepopsaný list

Jake, který je na tom zdravotně velmi dobře, by si po tom, čím si prošel, nový domov a milující rodinu opravdu zasloužil. „Doma je dobře ovladatelný, potřebuje jen doučit základní pravidla chování, která mu nikdo nevštípil. Je také potřeba dopilovat s ním hygienické návyky, které z původního domova nemá. Na vodítku je ovladatelný, netahat se naučil během pěti minut, umí už i sedni,“ řekla. Dodala, že Jake je jako nepopsaný list. „Co si do něj člověk v tuto chvíli vloží, takového ho bude mít,“ uvedla.

Zájemci, hlaste se

Zájemci, kteří by chtěli dát Jakeovi nový domov, najdou kontakt na webu Dočasek De De https://www.docaskydede.cz nebo je mohou oslovit prostřednictvím facebooku. Pokud by chtěl někdo Jakea nebo některého jiného ze svěřenců Dočasek De De podpořit finančně a přispět na jejich léčbu, může zaslat jakýkoli příspěvek na transparentní účet číslo 2500978266/2010.