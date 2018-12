Trojnásobné štěstí v podobě holčiček Elly, Emmy a Anny a k tomu navrch tříletý klučina Matýsek. To každý den prožívají Michaela Malátová (33) a Jiří Kohout (30) z Dobřan na Plzeňsku. Jejich trojčátka, která počali přirozenou cestou, oslavila 20. prosince svůj první rok. Mezi gratulanty byl i Blesk.cz.

Malé princezny se narodily loni 20. prosince a mají se čile k světu. Rodičům Michaele Malátové (33) a Jiřímu Kohoutovi (30) dělají velkou radost. „Každá je jiná. Jak se projevovaly už v porodnici, jim zůstalo. Elinka je od začátku přemýšlivá, dokáže si třeba vzít jídlo do ruky a pak ho prohlíží a dumá, než to sní. Emička je takový tank, když třeba leze, je jí jedno, že sestřičky srazí. No a Anička je miloučká, pořád se usmívá,“ popsala ratolesti maminka.

Ta s přehledem zvládá domácnost se čtyřmi dětmi, holčičky mají ještě brášku Matýska (3). „Jsem zdravotní sestra, takže vím, že základ je mít systém a ten dodržovat,“ prozradila. Táta Jiří pracuje na směny v teplárně, ale ženě se doma snaží co nejvíc pomáhat.

„Pravidelně chodíme všichni společně na delší procházky, a to nebereme kočár pro trojčata. Ten váží, když ho naložíme vším potřebným, skoro 60 kilo. Holky raději vozíme v dvojsedačce a sedačce. Prostě já a muž tlačíme každý jeden kočárek, Matýsek s námi cupitá a je to moc fajn,“ dodala máma Michaela.

Jak rozeznat trojčata

Elinka je drobnější, má světlejší pleť a tmavší vlásky. Anička a Emička jsou jednovaječné, rozeznat je od sebe je pro cizího prakticky nemožné. „Teď je to snazší, holky mají každá jinou barvu náušnic, a Aničce zůstalo zvláštně tvarované, jakoby okousané ouško,“ usmívá se máma.

Když si spolu holčičky hrají, nedá se říci, že by například Anička a Emička, které jsou jednovaječné, k sobě tíhly více. „Je ale pravda, když se v noci jedna vzbudí a zapláče, ozve se i druhá. No a s Ellou to ani nehne. A naopak, když ona si pobrukuje, ty dvě klidně spí,“ vysvětlila Michaela.

Jak prospívají

Prvorozená Ella vážila po porodu 2,35 kg. Po měsíci váha ukázala 3,28 kg, v jednom roce 9,7 kg. „Stejně vážil v roce i jejich bráška Matýsek,“ řekla máma Michaela. Emma se narodila jako druhá s váhou 2,3 kg. Po měsíci už měla 3,54 kg, a v jednom roce 11,1 kg. „Je to rozhodně největší jedlík, a hned po ní Anička,“ popsala máma. Anička přitom přišla na svět poslední, byla nejmenší, vážila 2,05 kg. Po měsíci dohnala Elinku, a v roce váží 10,7 kg.

Velký bráška

Matýsek se na sestřičky moc těšil a má je rád. Nejvíce asi tíhne k Elince. „Přijde, obejme ji a říká, že ji má rád,“ popisuje máma. O hračky se bráška ale moc dělit nechce.

„S těmi jejich si samozřejmě hraje, ale běda, kdyby mu holky chtěly vzít nějakou jeho. I když, on má teď 14 kilo, takže kdyby se na něj vrhly, neměl by šanci,“ směje se Michaela.

Pleny přišly vhod

Na návštěvu do rodiny trojčátek nepřišel Blesk.cz s prázdnou. „Pleny, super! Těch máme obrovskou spotřebu, udělali jste nám velkou radost. To je pozornost, kterou rodiče malých dětí opravdu ocení. Zvláště, když máme hned tři holčičky najednou,“ děkovala maminka Michaela. Bráška Matýsek byl zase nadšený z darované autodráhy.

VIDEO: Dobřanská trojčátka, když jim byl měsíc.

