Vánoce bez voňavého stromečku si umí představit málokdo, i proto se zachtělo tatínkovi ze slavné reklamy na Kofolu krásné jedličky. Kdyby ho ale při řezání nevyrušil „já už ho vidím“ divočák, dopustil by se přestupku nebo i trestného činu. Strom totiž nepatřil jemu. O moc lepší alternativou ovšem není ani koupě, alespoň podle ekologů. Ti bijí na poplach, aby lidé zmírnili „sváteční masakr“. Ročně se totiž u popelnic po Vánocích setká na milion stromků.

„Vždy záleží na tom, co se skutečně stalo a jaká skutková podstata byla jednáním pachatele naplněna, zda přestupku, který je do škody 5 000 kč, či trestného činu,“ vyjádřil se k řezání stromků v lese tiskový mluvčí policie ČR Tomáš Hulan.

„Tatínka z reklamy, pokud by jednal nelegálně, by musel někdo nahlásit. Majitel pozemku nebo Lesy ČR, by pak zhodnotily majetkovou hodnotu stromečku, kdy se zkoumá věk stromu apod.,“ doplnil ho kolega Jan Rybanský.

Tatínek by pak možná - než by splatil svůj přečin - viděl zlaté prasátko častěji. Mohl by totiž sice dostat jen napomenutí, ale také pokutu až 5 000 korun a v případě trestního činu nebo recidivy se jedná i o deseti tisíce podle výsledku soudního řízení.

Stop masakru, volají aktivisté

Dobře by ovšem podle ekoaktivistů neudělal ani tím, kdyby si uřezaný stromeček koupil. „Ročně je podle agentury Veronica prodáno asi jeden milión stromů, které po Vánocích skončí u popelnic, polovina z nich je z České republiky, většina zbytku z Dánska,“ poskytli Blesk Zprávám informace členové Greenpeace.

Většinou jsou jedličky či smrčky ze speciálních plantáží, to ale na výsledku nic nemění. Tatínka by vyplísnili i v případě koupi stromku plastového. Ten je totiž vyráběn z PVC, při jehož výrobě i ničení vzniká mnoho odpadních a nebezpečných látek, jenž nepříznivě ovlivňují ovzduší. Polyvinylchlorid sám je navíc jedovatý.

Frčí květináče

Spásou pro zoufalého tatínka a ekologicky smýšlející rodiny by mohl být projekt „Jedlička v květináči“. „Projekt už běží v Brně asi dvacet let, letos pak podruhé sklidil ovace i v Praze,“ uvedla Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která letos na trh přinesla přes 1 000 jedliček v květináči.

„Za 120 korun si pořídíte asi tříleté sazeničky, které s květináčem měří asi 80 cm. Na jaře po Vánocích se pak dají zpátky zasadit do lesa a částečně se tak díky tomu do lesa vrací původní dřeviny,“ řekla Blesk Zprávám Továrková a s radostí doplňuje, že je o stromky zájem a většinou se vyprodají do půlky prosince.

Stromeček v květináči ale nemůže být jen tak ledajaký, aby se dal zasadit. „Stromky ze zahradnictví mají často zkrácené kořeny a druhově se nehodí do druhové podstaty lesa. My máme sazeničky Jedle bělokoré, které jsou vypěstovány tak, aby přežily přes zimu v domácím prostředí a pak mohly být na jaře vysázeny zpátky do lesa,“ komentuje za Lesy ČR, které projekt zašťitují v Praze, Petra Fišerová.

Po sazeničkách se jen zaprášilo a týden od začátku prodeje se všech jedliček v květináči ujalo 400 Pražanů.V Brně se prozatím stromů prodalo 550 kusů, podle Továrkové se do poloviny prosince rozprodá i zbývajících několik desítek.

Lidé k sazeničce dostanou návod, jak se o ní starat a také pozvánku na událost na jaře, kdy se budou jedličky vracet do přírody. „Je to příjemná akce, která proběhne 13. dubna. Připraví se občerstvení, různé soutěže a hry pro děti,“ popisuje společné sázení Továrková. „Lidé dostanou místo a vybavení, kolikrát spolu s dětmi pak zasadí svůj stromeček a profesionál to případně doopraví,“ říká.

Špatně ale neuděláte ani koupí stromečku v květináči v zahradnictví, akorát jej nemůžete zasadit do lesa. Zahrada je také vhodným místem, je ovšem třeba se o sazeničku více starat.

Neodmyslitelná tradice

Vánoční stromeček je s Vánoci spojen stejně jako tradice o Ježíškovi, kapr a dárky. Zvyk zdobit stromeček se do světa rozšířil z Německa v 19. století. Tradičně byly stromečky zdobeny jablky, ořechy, sladkostmi a svíčkami. V České republice se zvyk šířil pozvolna a v polovině 19.století si ho mohly dovolit jen bohatší měšťanské rodiny.

Obzvláště oblíbenou pro svůj tvar, zelenou intenzitu a vůni je jedlička. Lidé ale sahají také po borovici a smrčku.

