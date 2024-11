Rak

Ode dneška je Venuše v opozici k vašemu znamení, proto se mějte na pozoru před letmými románky. Do života vám vstoupí nápadníci, kteří to s vámi nebudou myslet vážně a mohli byste narazit. Na druhou stranu si můžete užít milostné vzplanutí. Je to na vás.