Antonín Kalina se narodil 17. února 1902 v Třebíči do chudé rodiny jako druhý z 12 dětí. Vyučil se obuvníkem a pracoval v třebíčské továrně Busi.

Kalina byl jakožto komunista na seznamu nepřátel nacistického Německa a SS ho zadržela hned v den vypuknutí 2. světové války. Nejprve byl převezen do tábora Dachau, krátce poté do Buchenwaldu.

Po pobytu na politickém bloku 39 přestoupil na blok číslo 66, kde byl jmenován »blokařem«. Odpovídal tak za jeho stav, dodržování disciplíny a vedl evidenci.

Dětský blok

V každém byly desítky dětí z celé Evropy. Kalina přišel s nápadem dát všechny děti dohromady a začal je »vyměňovat« za dospělé z jiných bloků. Číslu 66 se brzy začalo říkat Kinderblock. Uvnitř žily stovky dětí ve věku od 3 do 16 let.

„Vždy když jsem potkal malou, rozedranou, hladovou a vychrtlou dětskou postavičku, zapsal jsem si číslo a nechal přeložit k sobě...“ uvedl v jednom z rozhovorů.

Zatajil, že jsou Židé

Antonín se postaral o to, aby žádné z dětí nemělo na oblečení žlutou hvězdu, měnil jim v záznamech jména na nežidovská a všem nařídil, že za žádnou cenu nesmějí prozradit židovskou příslušnost.

Když už před sebou nacisty tlačila Rudá armáda, začínali likvidovat tábory. Komanda SS vyháněla vězně z bloků na evakuační transporty a 9. dubna přišla i pro děti z Kinderblocku.

Chlapce odvedli k bráně a řadili je do pětistupů. Zbývaly minuty k zahájení pochodu smrti. Vtom přiběhl Antonín Kalina. Postavil se před velitele a německy zavolal:

„Block 66, zurück ins Kleine Lager!“ (Blok 66, zpět do malého tábora!) Esesácký velitel nechápavě zíral, zatímco ho Kalina přesvědčoval, že děti z čísla 66 musejí jít až jako poslední, spolu s nemocnými.

Děti zachránil

Toho dne odešel z Buchenwaldu skoro celý celý lágr, ale Kalinova slova zabrala, a »jeho« děti jako zázrakem zůstaly.

Když 11. dubna 1945 Spojenci tábor osvobodili, našli tam stovky živých židovských chlapců. Podle oficiálních zdrojů zachránil přes 900 dětí, podle něj samého až 1300!

Po válce nikomu nic neřekl

Skromný hrdina Antonín Kalina se po válce vrátil do Československa. Ačkoli na pobyt v Buchenwaldu často vzpomínal, o záchraně dětí se nikomu nezmínil, dokonce ani rodině.

O jeho hrdinství se svět dozvěděl až díky jeho spolupracovníkovi z lágru Jindřichu Flusserovi, který dal podnět k natočení rozhovoru s Kalinou pro Památník holocaustu ve Washingtonu.

Po válce se usadil v Praze, kde ve věku 88 let zemřel. Od jeho úmrtí 26. listopadu 1990 uplynulo právě 35 let. V roce 2012 mu bylo uděleno ocenění Spravedlivý mezi národy, o dva roky později pak od prezidenta Zemana medaile Za zásluhy.

Zachránil i velikány

Z mnohých zachráněných chlapců pak vyrostly světově proslulé osobnosti úspěšné v mnoha oblastech lidského konání. Jedním z hochů je humanista a nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel, dalšími maďarský spisovatel Imre Kertész, nositel Nobelovy ceny za literaturu, či významný fyzik Felix Jiri Weinberg.

Aby Kalina děti zachránil, v transportních listinách jim měnil židovská jména.
