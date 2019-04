Panna

Docela vás zaráží, že místo podpory ze strany rodiny se dočkáte jen nepříjemného promlouvání do duše. Jeden člen už vám leze pěkně na nervy a nejraději byste před ním vzali nohy na ramena. V podstatě to uděláte, protože se to nedá ani chvíli vydržet.